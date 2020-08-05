「台東尚舞蹈學苑」的小舞者們演繹「後山．海之子」，展現台東人的拚搏精神。（莊哲權攝）

「台東尚舞蹈學苑」的小舞者們演繹「後山．海之子」，展現台東人的拚搏精神。（莊哲權攝）

廈門舞蹈老師夏小婷，為愛定居台東， 並成立「尚舞蹈學苑」，7位小舞者5日演繹「後山．海之子」舞碼，從編舞、服裝、背景及音樂剪輯，都由她跟丈夫親自操刀，用舞蹈表現台東人不畏艱難的拚搏精神，也展現她對台東的熱愛。

在「望春風」的旋律中，1輪明月自海平面緩緩升起，波光粼粼，映照著小舞者們操槳舞動的肢體，平靜而溫柔地詮釋家鄉的美好，忽然間， 暴風雨襲來，舞者動作加速，駕著船在驚濤駭浪中前進。夏小婷說，這齣5分鐘的「後山．海之子」，想要表達的是後山的台東人像一家人一樣，面對困難時一起拚搏的精神。

夏小婷也就是孩子們口中的「夏天老師」，祖籍福建寧德，長年居住廈門，畢業於北京舞蹈學院，有10多年的兒童舞蹈教學經驗，在大陸獲獎無數，經長輩介紹認識來自台東、同年齡的洪文豪，5年前為愛定居台東，隨後創辦「尚舞蹈學苑」。

夏小婷剛嫁來台東時，人生地不熟，一度茫然不知所措，因緣際會下開始教小朋友跳舞，因教學認真，獲得不少家長肯定；雖然再1年就可以拿到身分證，但是她說，並沒有特別的感覺，因為已經完全融入後山台東的生活。

(中時 )