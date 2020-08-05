立委涉嫌收賄案，廖國棟、陳超明、蘇震清等3立委遭羈押禁見。有「最強菜農」之稱的林佳新對此透露，他的朋友圈流傳一句話，「還好是國民黨在野」。

林佳新在臉書表示，朋友圈流傳的一句話，許多公務員鬆了一口氣，「還好是國民黨在野，不然我們可能都要因為這些人的惡搞而被移送法辦」。這句話道盡了一切，「你不在意，那民進黨就能隨意」。

林佳新直言，貪污受賄真的很可怕，尤其是阿扁吃過的，你們還爭著搶，就知道這油水真多。「實貸力量」一直以高道德標準檢視一切，所以徐永明涉入一時，輿論撻伐不止。不過老實說，只要快刀斬亂麻，其實傷害也就這樣而已。林佳新也認為，蘇震清本身的問題一直很大，許久前他就跟某議員說過，要小心別當了民進黨的打手，這一切的一切套路都一樣太像了。

至於國民黨危機在哪裡？林佳新感慨，國民黨真正的危機是，輿論不譁然、社會沒期待，好像這兩個立委做的是「理所當然」，這種現象若繼續不在意，只能說「社會大眾怎會在意你？」

網友回應說：「老天爺不會再給機會了。國民黨確定沒有2024了。確定未來是一黨執政了。」、「十分中肯的分析！國民黨內不改革？人民一樣不認同！」、「説的真好，國民黨自己都不爭氣，旁邊的人生氣又有何用。」

(中時新聞網)