新北市新店動物之家收容170隻犬貓，動物每天的糞便排放由獨立化糞池處理，今年8月更添購小型生物發酵機，試辦收容動物糞肥再利用，利用免堆科技將狗糞轉為肥料，除減少環境汙染，同時免費提供新北市青農、小農種植農作物使用，落實環保也幫助小農。

新店動物之家駐區獸醫莊子昇表示，動物之家每天清掃糞便2次，以往是將固態糞便裝袋丟棄，其餘則排入化糞池處理；因犬隻是雜食性動物，糞便含水分較高，經由小型生物發酵機投入固態的動物糞便、菌粉及墊料，進行乾燥殺菌及發酵處理後，即可製成有機肥料，讓動物糞便也能資源再生。

新北市動保處指出，新北市有8所公立動物之家，為提升收容所品質，每年編列預算增設動物之家軟硬體設備，包括在貓舍安裝氧負離子殺菌除臭機，減少異味，以及這次添購小型生物發酵機，化糞便為資源，全面改善收容環境，讓毛寶貝有健康舒適的生活空間，也能提高民眾認養的意願。

動保處表示，結合環保作為將動物糞便發酵再利用，製成有機肥料免費提供小農使用，期能在幫助青農、小農的同時，也增加收容犬貓的曝光率，與農友一起來幫助毛寶貝們找到下一個溫暖的家。有意取用有機肥料的小農，可洽詢新北市動保處。

(中時 )