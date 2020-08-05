金融創新再突破，台新銀行跨界整合22家重要合作夥伴，包括百貨、零售、網購、電信、交通等產業，合力推出滿足客戶生活需求為中心的生活金融平台─Richart Life APP，成為國內首家打造跨業串連生活場景的銀行。

吳東亮表示，台新銀行成立已近30個年頭，一路走來都以成為客戶的「智慧好夥伴」為目標，並致力於提供客戶最優質的金融服務與體驗。「創新」則是台新最重要的核心價值，使台新領先同業成就了許多「第一」，包括：全台第一家與保險代理人合作銷售保險的銀行、推出市場首張以服務女性客群為主的玫瑰卡、創造了全台第一張會發光的@GoGo信用卡、領先業界推出ATM跨行存款、無卡提款、手機號碼就能轉帳與刷臉提款功能，近期更率先參與政府MyData專案，成為首波上線銀行中串接服務數最多的第一名，獲選為財金公司Open API的先導銀行。

吳東亮強調，2016年創立子品牌Richart數位銀行，吸引百萬用戶，成為國內數位銀行的第一品牌。本著Open Banking精神，以及延續Richart數位銀行成功經驗，「台新Richart Life」將是個結合支付、點數使用、生活優惠及金融服務的全新平台，也讓台新銀行成為台灣首家推出「生活金融生態圈」的銀行。

台新銀行總經理尚瑞強指出，台新Richart Life APP不僅是銀行業的創新，也象徵生活金融無界限的時代即將到來。Richart Life將從台新近700萬客戶開始服務，透過台新Pay的支付功能與台新Point的點數使用功能，將客戶引導至各策略夥伴的場景中消費。

尚瑞強說，台新銀行更希望透過這個平台，將服務對象擴及至全台灣的民眾，在點數方面，也積極將台新Point導入商戶場域，初期台新客戶已可在Richart Life APP上用台新Point及信用卡紅利點數兌換3,000種以上之商戶禮券、點數及商品，未來民眾將可於消費時即時折抵台新與商戶的點數。

配合Richart Life APP正式上市，台新銀行行說明，推出點10成金周周領活動，除首登Richart Life APP可獲得台新 Point 10點外，民眾只要於活動期間內的每週一登入Richart Life APP並成功領取優惠券，即可獲得當週指定商家加碼回饋10％台新Point資格，每周限量1萬份，活動期間最高可獲得300點台新Point，讓民眾有感體驗Richart Life APP所帶來的全新數位金融生活絕佳感受。

(工商 )