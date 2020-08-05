聯生藥5日宣佈，台灣食藥署（TFDA）已核准其開發中抗體新藥UB-421之皮下注射（SC）劑型在HIV-1感染、但尚未接受任何藥物治療（treatment naive）的患者上進行I期臨床試驗。

本次臨床試驗是一項開放標示（open labled）、多劑量、評估UB-421的安全性、藥物動力學和抗病毒活性的研究。受試者條件為先前未接受抗逆轉錄病毒藥物（Anti-Retroviral drugs）治療的HIV-1陽性、無症狀成年人，試驗方案為每週皮下注射UB-421持續4週，分三個不同劑量組（250mg、500mg和700mg），4週後再給予標準ART療法（Anti-Retroviral Therapy）。本次試驗預計招募18名受試者，每個劑量組有6名。

UB-421的皮下注射劑型開發可提供一種比靜脈輸液（IV）途徑更方便的給藥方法，從而使患者可以在家中自行施打UB-421，進而改善患者的治療依從性。UB-421皮下注射劑型乃是由更高產量的細胞株生產，並製成冷凍乾燥形式。凍乾劑型UB-421在使用前以注射用水（Water For Injection）回溶後形成可皮下注射的藥劑。在前臨床動物實驗結果顯示，UB-421皮下注射與靜脈輸注劑型對於中和HIV與抑制病毒載量具有相等的藥效。

(工商 )