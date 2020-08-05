受新冠肺炎疫情，上半年許多藝文活動被迫取消或延期，除了樂迷失望外，更有不少弱勢朋友因此失去演出機會，隨著國內疫情趨緩，第一銀行及第一銀行文教基金會攜手台大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」音樂會，提供弱勢朋友表演平台，今年首場表演於8月5日在台大醫院東址大廳登場，邀請「葡萄樹視障樂團」蒞臨演出，他們突破身體侷限，唱出生命故事，以溫暖樂音撫慰病友及家屬，更感謝第一線醫護人員的努力與付出。

第一銀行副總經理蔡淑慧、第一銀行文教基金會董事詹阿水以實際行動力挺公益，到場給予表演者支持與鼓勵，並在現場分送精緻小蛋糕，與民眾提前歡慶父親節。

第一銀行文教基金會自2011年起與台大醫院合作舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，10年來已舉辦逾50場，邀請視障、聽障、肢障、智能障礙及偏鄉孩童等59組團體演出，吸引逾1萬人次前來欣賞，透過活潑輕快的音樂饗宴，慰勞所有病友、家屬及醫護人員，讓大家感受到來自第一銀行文教基金會的關懷及溫暖。

「葡萄樹視障樂團」成立於2016年，團員們不但擁有高水準樂器演奏技巧及天籟美聲，更將生命故事融入於樂曲中，讓音符跨越了視力障礙，透過充滿生命張力的旋律，深深打動聽眾的心，演出時所散發出的正面能量鼓舞在場的每一位病友及家屬們，讓更多人感受到視障者的自信與活力。

第一銀行文教基金會長期推展社會公益備受各界肯定，除了常態性、持續性的邀請弱勢團體於台大醫院大廳表演外，也舉辦畫展、大型交響音樂會、健康講座等活動，推廣本土藝文及健康意識，同時深入花蓮、澎湖並跨海前往柬埔寨等地舉辦義診，嘉惠數千位偏鄉居民；第一銀行文教基金會不間斷地關懷社會每一個角落，希望能拋磚引玉，邀社會大眾共同投入社會公益。

(工商 )