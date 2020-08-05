56歲以後爸爸容易晉升「腹腫」一族。南山人壽5日發布其調查，發現爸爸們的平均腰圍是87.24公分，其中有33％的爸爸超過90公分的健康腰圍標準值，同時56歲是明顯界線，65～75歲的爸爸平均腰圍會高於平均值，45歲以下的爸爸則相對較苗條。

南山人壽引用國民健康署的資料指出，「代謝症候群」是現代人健康的大敵，但一般人不易查覺，若要維持健康體態，即要隨時注意相關指標，其中「腰圍」即是診斷標準之一，男性腰圍大於90公分、女性大於80公分，即代表腹部肥胖，反映內臟脂肪堆積，影響身體代謝功能，罹患心血管疾病和糖尿病風險即上升。

南山人壽提醒爸爸們，在拼事業養家的過程中，也要注意體能狀態與健康數值，避免慢性病或各式疾病上身，所以建議爸爸們可以從日常生活開始做起，培養健康飲食與規律運動習慣，並透過定期檢測、體重控制和遠離菸酒等，達成健康樂活的目標。

而南山人壽推出的外溢保單，即是透過體況檢測，如BMI、血壓、膽固醇、尼古丁等測量達一定標準，即有健康促進的增額給付，同時搭配鼓勵保戶運動的app，提供相關現金禮券；南山人壽即建議，若是新手爸爸可考慮定期險，保費相對較便宜，但可以有重大傷病的醫療保障還有類長照的生活照護金。

熟男爸爸則在經濟上已較寬裕，可增加對特定傷病一次性給付及有含壽險給付的終身健康險，及有分次給付的長照險，將年長時的生病風險預先規劃經濟來源。

南山人壽是7月時在其官網上進行的問卷調查，共完成1.5萬多份調查，發現35～45歲的爸爸平均腰圍86.28公平，最為苗條，46～55歲平均87.17公分，仍低於所有爸爸平均腰圍87.24公分，但56～65歲是87.36公分，就已高於平均值，66～75歲則平均87.65公分，是腰圍最粗的爸爸，76歲以上又降回87.17公分。

(工商 )