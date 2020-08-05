金融創新再突破，台新銀行今日盛大舉辦生活金融生態圈記者會，現場超過20多位橫跨百貨、零售、網購、電信、交通等產業的22家重量級合作夥伴到場支持，也與各產業商戶夥伴合力推出以滿足客戶生活需求為中心之生活金融平台-Richart Life APP，成為全臺首家打造跨業串連生活場景之銀行。

Richart Life APP延續臺灣數位銀行第一品牌Richart 最懂年輕人的精神，而Richart Life則是最懂全臺灣2,300萬人的生活大小事，不僅即時提供民眾食、衣、住、行優惠，滿足365天的生活需求，也期盼能真正實踐普惠金融的概念。

台新銀行總經理尚瑞強表示，生活金融生態圈肯定是台新銀行在金融服務創新上的重要里程碑。該行持續以客戶滿意為目標，與商戶夥伴們攜手打造一站式生活服務APP，Richart Life APP不僅是銀行業的創新，也象徵生活金融無界限的時代即將到來。面對新零售時代的來臨，尚瑞強也指出行動支付與點數經濟儼然成為各行各業維繫客戶忠誠度最重要的產品。

尚瑞強說明，台新銀行自2016年起即已超前部署各項創新支付服務，已可協助商戶透過金流收款平台收受最多的境內外錢包。在2017年更領先市場推出Pay＋，協助商戶開發行動支付功能，不僅讓商戶因此完成線上線下之門市布局，也讓商戶會員可一機在手輕鬆支付。

在點數方面，台新銀也積極將台新Point導入商戶場域，初期台新客戶已可在Richart Life APP上用台新Point及信用卡紅利點數兌換3,000種以上之商戶禮券、點數及商品，未來民眾將可於消費時即時折抵台新與商戶的點數。Richart Life APP將全面整合支付消費與點數兌換場景，成為最懂2,300萬人的生活APP。

台新銀行在數位金融領域一直扮演領頭羊的角色，此次再度引領業界打造全臺首家生活金融生態圈銀行，帶領合作夥伴一起數位轉型，並以具體創新帶給民眾升級的體驗。配合Richart Life APP正式上市，特別推出點10成金周周領活動，除了首登Richart Life APP可以獲得台新 Point 10點外，民眾只要於活動期間內的每週一登入Richart Life APP並成功領取優惠券，即可獲得當週指定商家加碼回饋10％台新Point資格。

(中時 )