明仁國中校友籌備歡樂文學營迎接國一新生，以旅遊為主題推出一系列古文學習活動，奠定學弟妹的文學素養。（何冠嫻攝）

明仁國中校友籌備歡樂文學營迎接國一新生，以旅遊為主題推出一系列古文學習活動，奠定學弟妹的文學素養。（何冠嫻攝）

苗栗市明仁國中暑期規畫各領域主題性課程，讓新生提早適應國中生活，今年更在畢業生自發性合作下，回到母校規畫為期3天的歡樂文學營，以旅遊為主題的古文，安排系列學習課程，拓展文學底蘊。

明仁國中校長李萬源表示，校方3年前辦理實驗營隊廣受好評，也吸引各科老師效法，推出主題式教學，引導學生接觸國中課業與生活，繼去年全面性規畫各領域主題課程，今年延續去年做法，並另推出文學營，在已畢業的學長姐帶領下，傳授過去學習經驗，讓新生能快速適應學校生活。

目前就讀新竹女中的劉向晴為營隊總籌辦人，集合共20多位同學一同回母校策畫歡樂文學營，安排以旅行為主題，教學數篇旅行主題的古文、分組合作與報告等活動，期望在課程中拉近學弟妹對古文的距離，消弭因不熟悉而生的恐懼感。

劉向晴表示，因應108課綱素養導向，藉由營隊不僅提升學弟妹創造力團隊合作，更讓辦理營隊成員們也增進領導、執行力等，並從中獲得撰寫企畫書、統合事務、溝通等能力，收穫滿滿。

明仁國中國文老師陳詩宜指出，文學的學習需要舊時代古文與新時代想法創意結合，因此藉營隊由學長姐帶領學習，不但能消除「師生間的代溝」，更讓艱深的古文在學長姐以新世代的想法詮釋下，讓新生能輕易解讀古文文本，努力學習培養自我詮釋能力，期許未來面對社會各面向，孩子們都能有自己的價值觀與看法去解讀，並正向積極的面對社會。

(中時 )