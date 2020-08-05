勞動部勞動力發展署中彰投分署為推廣勞動部新推出的應屆畢業青年就業促進措施及求職防詐騙防範技巧，特出動特有的「夢想載卡多」就業服務巡迴車，於8月5日起鎖定青年聚集熱點，鎖定一中商圈、彰化鹿港老街及南投九族文化村等地，接續舉辦3場「青年逐夢 就業向前衝」駐點推廣活動，透過互動遊戲、有獎徵答等活動，讓年輕人寓教於樂，歡迎青年多加運用！

中彰投分署林淑媛分署長表示，勞動部今年因應疫情，針對19萬初次尋職的應屆畢業青年設計「練專長」、「衝就業」、「興僱用」三大服務策略，推出產業新尖兵計畫、學習獎勵金、青年就業旗艦計畫、青年就業獎勵計畫和特定行業就業獎勵等多項計畫。

為讓青年輕鬆掌握各項計畫資訊，協助個人職涯發展做出最佳選擇，特別主動出擊，安排就業服務巡迴車駛入青年暑假聚集熱點，提供面對面專人諮詢服務，鼓勵青年運用政府資源提升技能及穩定就業，並提醒求職過程中常見的求職陷阱。

林淑媛指出，為協助青年快速了解計畫，「夢想載卡多」就業服務巡迴車特別設計「青年築夢 就業向前衝」互動遊戲，透過遊戲讓畢業新鮮人深度了解勞動部青年就業獎勵計畫多項措施，也歡迎民眾一同參與。想了解更詳細青年就業措施計畫申請辦法或各項青年就業資源，也可上台灣就業通網站查詢或撥打專線0800-777-888將有專人為您服務。

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