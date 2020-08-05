佳世達（2352）公佈2020年7月合併營收為143.7億元，較去年同期成長6.24％，連續第六個月創同期新高。累計2020年1到7月合併營收為972.45億元，較去年同期成長2.78％。

雖然有新冠肺炎的挑戰，佳世達7月合併營收為143.7億元、月減7.08％、年增6.24％，連續第六個月創同期新高，主要仍來自新增聯合艦隊成員（聚碩、勝品、羅昇、國韶等）聯防奏效。疫情後客戶數位轉型的需求趨勢明顯，也藉由投資藥用酒精領導廠商國韶，服務醫療院所及零售業、家戶用等降低感染與清潔消毒需求。前7個月合併營收972.45億元，在疫情下佳世達持續超前布署，營收較去年同期成長2.78％。

佳世達於6月底已完成明泰公開收購案，集團綜合持股達42.8％，並預計於13日舉行法說會，說明未來營運展望。全球疫情仍舊嚴峻，但佳世達藉由聯合艦隊策略，持續強化價值轉型，朝醫療、解決方案等高附加價值事業布局。

佳世達聯合艦隊6月營收衝高，7月營收有所降溫，聚碩（6112）公告7月合併營收約11.79億元，年增10.78％、月減18.01％。勝品（6556）公告7月合併營收約1.14億元，年增10.8％、月減11.63％。明泰（3380）併仲琦效益發威，7月合併營收約30.2億元，年增143.1％、月增1.51％，創下歷史新高。

友通（2397）公告7月合併營收約6.39億元，年增16.97％、月減8.45％。旗下的其陽（3564）公告7月合併營收約1.2億元，年增2.25％、月減22.58％。羅昇（8374）7月合併營收約2.14億元，年減9.23％、月減1.38％。

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