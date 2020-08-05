大同公司經營權爭議進入第二階段，兩市場派遞交的股東臨時會申請文件，經濟部也已收齊大同公司函覆，經濟部下一步將函詢金管會意見，預計本周就會速戰速決、駁回兩個申請案，而最大的關鍵在於，大同董事會目前法律上仍是有效的董事會，而且金管會即便要求大同公司不得股務自辦，公司還是有能力開會，因此預計最快本周就會做出決定，將燙手山芋拋出。

經濟部官員透露，大同的兩份函覆內容主張均相同，主要有兩點，反駁市場派的陳述意見，強調目前大同公司董事會仍可正常，沒有失去召集股東臨時會的能力，以及再次重申月30日股東會剔除的部分股東投票全，是依法有據。

公司法第173條第4項「董事因股份轉讓或其他理由」導致董事不為召集或不能召集股東會。官員指出，條文的「其他事由」是要有重大事件，實務上的情況可能是指董事全體辭職、全體董事經法院裁定不得行使董事職權、或是董事人數剩餘到無法召開等才可適用，「經濟部對於第四項的審查標準非常嚴格」。

由於大同公司仍為上市公司，官員強調，還是會函詢金管會意見，但對於兩市場派申請案的審查已有定見，「公司法已經有大同條款（指第173之一條）了，不會因為大同公司再開先例」，兩市場派的申請案將朝駁回方向決定。

至於駁回兩市場派申請案後，經濟部是否會有要求公司限期內重新召開的附帶決議？官員強調，經濟部不會涉入公司治理，所以僅針對申請案給予准駁決定，至於未來是公司派要重新召開，或是市場派要透過大同條款聯手召開，就待兩方後續判斷。

(工商 )