今日下午指揮中心才證實一名日本男子自台灣返國後確診新冠肺炎，而香港今天新增82例新冠肺炎的確診個案，其中1名患者也是自台灣返港後在隔離期間被驗出。香港衛生部門表示，這名患者因為在港隔離期間違反禁令曾經逃跑，暫時定性為本土病例。指揮中心回應，已與香港取得聯繫，等待進一步資料以匡列可能接觸者。

香港新增確診病例連續3天下降至百例以下，累計確診病患3756人，另有79例一採陽性的初步確診。

根據外電報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在本土感染個案中，有1名病人自台灣返港後確診。她說，這名港人7月27日自台灣返港後首先接受家居隔離，其後轉到酒店隔離，期間這名病人卻突然離開酒店，試圖赴台，但在機場被截獲。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今晚得知該消息後立即聯繫港方，了解他可能是在逃跑過程中罹病，但詳細疫情調查還需要香港給予個案相關資料，才有辦法知道是誰。因為不知此人身份，因此何時來台以及待了多久，並不清楚。

(中時新聞網)