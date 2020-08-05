泰平部落居民接受中醫師林素貞問診。（新北市社會局提供）

新北市中醫師公會理事長詹益能為民眾針灸診療。（新北市社會局提供）

新北市中醫師公會舉辦淡蘭古道一日遊，理事長詹益能及中醫師林素貞等人旅遊不忘濟世救人，專程進入雙溪泰平部落幫民眾義診，為50餘位民眾診療。

新北市觀旅局推動「OK旅遊」，開創100條在地深度旅遊路線，社會局日前也結合觀旅局舉辦「微型旅展」，向各級社團推薦優質遊程，新北市中醫師公會率先響應，在理事長詹益能帶領下，一群中醫師前往著名的淡蘭古道放鬆身心，包含林素貞等醫師並進入雙溪泰平部落免費義診。

詹益能表示，泰平部落地處偏區，居民看醫生需要翻山越嶺，非常不便，因此公會在泰平市民活動中心建立義診站，原本當地報名30名，結果民眾「好康道相報」，最後完成超過50位民眾的診療。

雙溪區長藍瑞珉特地到場向公會致謝，並提供蜂蜜檸檬水讓民眾消暑。藍瑞珉表示，感謝新北市中醫師公會到泰平部落義診，也歡迎更多團體到雙溪旅遊，探索原始秘境古道。

社會局長張錦麗表示，感謝人民團體響應OK旅遊，有許多社團已陸續規畫出遊，新北OK旅遊網站（https://bit.ly/2BL4sjd）可供參考，也歡迎其他志願服務活動，讓旅遊不僅可以放鬆身心、振興經濟，同時更還能做公益、獻愛心！

(中時 )