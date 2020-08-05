因應境外生返台政策鬆綁，考量14天於防疫旅館進行居家檢疫費用平均3-4萬，恐造成境外生經濟負擔，初步盤點15日前，台南市將有110名境外生返台，台南市衛生局迄已全數查核完畢12家大專院校共1059間符合防疫宿舍規格，各校將依量能安排境外生分批入住防疫宿舍。

台南市政府與在地的多所大專院校召開5次工作協調會，依據「COVID-19因應指引-防疫旅館設置及管理」規範，規畫1人1室對外窗房間，單一出入動線、人員分流、環境清潔及廢棄物清理作業等防疫作為。

為掌握台南市境外生人數，校方將持續回報衛生局，境外生抵台後，學校協助交通接送，於宿舍居家檢疫期間，學校皆設24小時宿舍門禁管理、專人進行健康關懷及協助送餐等生活事宜，學生如有就醫需求，將通報台南市衛生局防疫專線06-2880180安排就醫。

台南市長黃偉哲呼籲，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；入境後，應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )