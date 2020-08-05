國民黨新北市議員涉在2009年利用職務之便，以親屬人頭詐領2000多萬助理費，遭人檢舉，新北地檢署4日指揮新北市調查處前往16處相關地點搜索，並約談相關12人等，訊後依貪汙治罪條例向法院聲押禁見獲准，黃永昌對媒體表示，「錢都沒進自己口袋，錢都在助理口袋」，另外黃永昌的張姓妻子則以50萬交保。

黃永昌從小在土城長大，曾任新北市第1、2屆議員，基層實力雄厚，深受地方選民支持，未料現在卻傳出貪汙詐領人頭助理費。

新北地檢署日前接獲檢舉，指黃永昌有詐領人頭費的行為，指揮新北市調處調查，待證據蒐集齊全後，於4日兵分16路搜索相關地點，並帶回12名相關人士。

新北地檢署經過一日的偵訊，認為黃永昌涉嫌詐領2000多萬助理費，罪刑重大，且有串證之虞，向新北地檢署聲請羈押獲准，另外黃永昌妻子則以50萬交保。

黃永昌面對媒體時，表示自己相當委屈，「錢都沒有到自己口袋，全部都到助理口袋了」，記者追問，對選民有什麼話想說嗎，黃永昌不再多言，快步離去。

(中時 )