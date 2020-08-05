從生活現場記錄台灣的檳榔文化，到東方哲學與現代宇宙論的形而上思索，大陸當代藝術家劉小東與知名火藥爆破藝術家蔡國強，本月的在台聯展，俯仰之間皆是反應對在地人文歷史的觀察。

誠品畫廊的夏日聯展中，展出劉小棟2007年至2019年所創作的油畫、水彩、版畫與紙上作品，以及蔡國強全球限量9冊的《危險書》。劉小東向來表述自己的創作理念是「睜大眼睛看現實」，他認為藝術與社會息息相關，因此選擇走出畫室，在生活現場記錄現實中的歷史。

「藝術家要行動，要克服知識份子的矯情」主張藝術家要流汗，在現場體驗的劉小東，每到一個地方就搭起簡單的寫生棚起筆就畫，喜歡捕捉人物在生活中的百般姿態，他的油畫《三峽新移民》曾於2006年的北京保利秋拍上，以2200萬人民幣（約台幣1.1億）元成交，刷新了中國當代藝術品拍賣的世界紀錄。

劉小東此次展出的一幅《醉檳榔》，是他先前在台灣旅行時，被公路邊的檳榔攤和台灣的檳榔文化所吸引而完成的創作，且此次特別向藏家商借展出；此次也包括他畫故鄉遼寧省錦州金城的情景，將兒時玩伴、老家入畫；也有他述說印尼華人生活與路邊風景的《記憶樹》系列、綜觀南非風土人事的《向南飛》水彩創作系列。

蔡國強的《危險書》，則是以火藥混合了漿糊，在壁畫大小的書內頁繪製不同的圖案，且連接著引信暗示作品有著隨時自燃引爆的危險，蔡國強指出：「它超越了傳統意義上書的概念，可以把它看成是一件火藥畫的集合體。這本書融合了對抗、生命、死亡與短暫的美具有的價值。」以東方哲學為基礎，闡釋、回應文化歷史。

(旺報 )