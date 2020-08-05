68歲的陳先生本身是高血壓患者，因準備接受手術，麻醉科醫師表示手術前需空腹一段時間，讓陳先生覺得疑惑是否該吃血壓藥。台大醫院新竹分院麻醉科醫師林士涵說明，在術前評估時，應攜帶血壓藥物給麻醉醫師看，醫師會根據藥物的種類、要進行的手術、及病人身體狀況做綜合評估，給予服藥建議。

高血壓是現代人常有的文明病之一，林士涵說明，根據衛生福利部國民健康署的資料顯示，2015至2018年間，18歲以上國人的高血壓盛行率高達25％以上，其中許多人平時就在規則服用控制血壓的藥物。

患者陳先生日前因準備接受手術，麻醉科醫師表示手術前需空腹一段時間，陳先生覺得不解，是否應該繼續服藥？故在術前麻醉評估時，特地詢問麻醉科醫師：「醫師，我的血壓藥該不該吃？要怎麼吃？」

林士涵解釋，一般在手術麻醉之前，為避免病人在麻醉時，胃裡食物嗆入肺部，術前都需要禁食，連水都不能喝。因此，當高血壓病人在遇到要手術麻醉時，都會擔心服藥問題。不過，林士涵建議除了少數種類的血壓藥以外，大部分血壓藥還是建議規則服用。在空腹狀態下，可以接受在服藥時配一小口白開水。

為了手術麻醉的安全，林士涵醫師建議，在術前麻醉評估時，記得攜帶平日服用的血壓藥物給麻醉醫師看。麻醉醫師會根據藥物的種類、要進行的手術、及病人身體狀況做綜合評估，給予服藥的建議。提醒民眾一定要把平日用藥訊息及病史告知麻醉醫師，方能提供安全的麻醉醫療服務。

(中時 )