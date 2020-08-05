父親節吃蛋糕慶祝？台中市議員黃馨慧有更好的建議！為響應醫界人士葉光芃等人所發起的「要暖爸，不要暖化」、要求中火減煤大遊行活動；8月8日下午16點，在台中議會集合，16點15分出發，黃馨慧和大家一起拒絕用肺發電！

活動路線圖 https://reurl.cc/7X656k

(中時 )