8月8日站出來！市議員黃馨慧呼籲「要暖爸，不要暖化」大遊行 19:242020/08/05 中時 陳世宗 、實習蔡宇宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市議員黃馨慧呼籲台中市民參加「要暖爸，不要暖化」大遊行！（台中市議員黃馨慧提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 父親節吃蛋糕慶祝？台中市議員黃馨慧有更好的建議！為響應醫界人士葉光芃等人所發起的「要暖爸，不要暖化」、要求中火減煤大遊行活動；8月8日下午16點，在台中議會集合，16點15分出發，黃馨慧和大家一起拒絕用肺發電！ 活動路線圖 https://reurl.cc/7X656k (中時 ) #黃馨慧 #大遊行 #台中 #中火 #16 也許您會感興趣 生活熱門新聞 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 羅霈穎床頭有「意妥明」 醫揭驚人發現：和10多年前案件有關 - 生活 境外生政策大轉彎不含陸生 大學：玩笑未免開太大 - 生活 教育部宣布「除陸生外」境外生全面開放 莊人祥曝原因 - 生活 3大品牌醫用口罩搶起來！PChome24h下午開賣 各家整理包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。