多年前國外曾流行恐怖卡通、自殺挑戰遊戲，近年則出現勒索型的藍鯨遊戲，誘騙孩童提供私人訊息，接著便會開展為期50天的恐怖挑戰。竹市警局婦幼隊指出，目前全台僅有東部縣市傳出疑似藍鯨遊戲入侵案例，仍提醒家長留意孩子的行為，尤其暑假期間，注意孩子使用手機的頻率與交友狀況。

藍鯨遊戲是源自俄羅斯的網路恐怖勒索遊戲，當時曾引發不少青少年自殺。婦幼隊解釋，藍鯨遊戲通常透過熱門的社群平台、軟體流傳，不知名帳號會前來私訊，與孩子搭上線後，便開始要求提供私人訊息或是照片等，並展開50天的遊戲任務。

婦幼隊指出，藍鯨遊戲的任務包含對父母撒謊、凌晨看恐怖電影、聽指定音樂，到愈來愈激進的任務，過程中若想退出則會被要脅，讓孩子不敢向外求援。這項恐怖遊戲過去在海外流行過，婦幼隊警方憂心遊戲死灰復燃，特別透過粉絲頁向家長們宣傳，避免憾事發生。

婦幼隊警方提醒家長們平時需多留意孩子的身心狀況，並觀察身上是否有不明傷口，尤其暑假期間，鼓勵孩子從事有益身心的活動，也可查看手機或平板電腦的瀏覽紀錄，如發現任何奇怪的訊息邀約，或是已上傳私人資訊或照片，應盡速與警方聯繫。

婦幼隊表示，為與藍鯨遊戲抗衡，也有善心人士推出粉鯨遊戲，每項任務都在幫助自己與親人關係更加親密與了解，讓玩家完成挑戰來感受正能量，放鬆心情，找回自我。

(中時 )