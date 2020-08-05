上市營建股績優生華固建設（2542）今（5）日召開董事會，自結上半年財報，累計上半年營業收入達78億3,690萬元，營業毛利24億2,637萬元，營業利益20億2,014萬元，稅前淨利20億8,406萬元，本期淨利達17億9,215萬元（歸屬於母公司業主），本期綜合損益總額達17億8,033萬元（歸屬於母公司業主），基本每股稅後盈餘達6.48元。

華固建設董事長鍾榮昌近幾年帶領華固，創造高獲利、高成長的成績，口袋麥克麥克，深不可測；對於華固去年創辦屆滿30週年，今年正式邁向下一個30年，信心滿滿，並積極加碼布局辦公和廠辦市場。

華固股價今天小漲0.12％，以84.7元收紅。

華固今年上半年主要是「國票金控大樓」完工交屋，帶來大筆貢獻，因此衝高營收和獲利表現。

華固未來七年將有291億元完工交屋，其中今年第二季總銷76億元的「國票金控大樓」開始完工認列，將會延續到第三季全數交屋；另外還有待售新成屋銷售，也是今年可供貢獻的業績來源。

(工商 )