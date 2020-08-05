「康健雜誌2020年健康企業公民獎」於5日舉行頒獎典禮，由副總統賴清德公開授獎，半導體材料通路商崇越科技（5434）在500～900人組別裡榮獲銅獎殊榮，等同近年竭力打造的大健康產業終獲市場肯定。

崇越科技從健康餐飲到推廣運動，由內而外雙管齊下，以成為幸福有感企業為目標，崇越集團副董事長賴杉桂表示，關懷員工身心健康、培養員工肯定自我價值，員工成就感愈高，便愈能提升效率與生產力。

崇越科技為讓員工「吃的健康」，旗下安永事業於公司總部設置安永鮮物健康超市，並規劃員工用餐空間，每年補助員工少油低鹽調味的健康餐飲近百萬元，同時透過鼓勵運動、支持棒球隊、成立運動中心推廣健康生活。

第二屆「健康企業公民獎」有超過200家企業參與，較去年首屆參與家數成長逾兩成，回響相當熱烈；今年包含漢翔航空、宏碁、星巴克、太古可口可樂等知名企業都報名角逐殊榮。

本次獎項以500人以下、500～900人、1,000～4,999人、5,000人以上分成四個組別，其中和泰興業、台灣港務高雄港務分公司、臺安醫院及漢翔航空分別拿下四個組別的金獎；銀獎則有友聯車材、友邦人壽、宏碁及新光人壽。與崇越科技同樣獲得銅獎的還有台灣艾斯摩爾、捷普綠點及星巴克等3家公司。

副總統賴清德於頒獎典禮致詞表示，因自己也是醫生，深感健康對於生產力、競爭力、效率的重要性。賴清德指出，台灣社會有八成的工作人口是在企業裡面，若企業能著重員工健康，自然而然就能促進國人健康，與政府一同打造健康的台灣。

(工商 )