新竹市議員李國璋有感於暑假期間，家長們安排孩童活動費盡心思，日前他接觸一款桌遊土耳其麻將覺得十分好玩、寓教於樂，於是籌辦1日桌遊挑戰賽。李國璋解釋，該款遊戲為數理推理遊戲，能訓練邏輯思考。自己議員辦事處有多餘的空間，若首次舉辦效果不錯，考慮加場。

「真的很燒腦的遊戲。」李國璋之前玩過不少桌遊，近日接觸到源自以色列的土耳其麻將桌遊，讓他一玩上癮，他笑稱自己完全不會打國粹麻將，但卻對土而其麻將情有獨鍾，只因這遊戲考驗邏輯與數理能力。

暑假期間不少父母親為安排孩子活動費盡心思，李國璋靈機一動，想到自家服務處還有閒置空間，不如就舉辦一場免費的桌遊挑戰賽，讓家長帶著孩子們一同體驗動腦的樂趣。

李國璋表示，土耳其麻將不是殺時間的簡單遊戲，而是具備一些數字推算過程，國中生應可很快進入狀況，若是小學生或是基礎數學不夠紮實的，更可以藉由遊戲多做數學練習，自己一玩上癮，買了兩套，這幾天手癢跟助理忍不住開戰。

未免讓孩子們暑期都盯著3C產品，李國璋在10日當天下午舉辦挑戰賽，需事先報名，自己也會加入戰局。李國璋開玩笑稱自己「輸不得」，但若敗北，他認為是好事，證明孩子們的數理學習十分優秀。至於未來是否考慮多舉辦類似活動？李國璋說此次為試水溫，若反應不錯將考慮加場。

(中時 )