台中市警局霧峰分局吉峰派出所員警，日前巡邏眼尖，發現一男子形跡可疑，疑是車手，趁他

台中市警局霧峰分局吉峰派出所員警，日前巡邏眼尖，逮補一名車手，當場查獲提領金錢、提款卡及手機。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

薑是老的辣，中市警局霧峰分局吉峰派出所所長邱文俊、警員劉高宏及洪銘偉等人，日前執行巡邏勤務時，見一男子在形跡可疑，左顧右盼下進入提款設施提款，3名員警當下就趨前盤查，該男子轉身見到員警，大吃一驚，支支吾吾下坦承擔任車手，警訊後依法究辦。

霧峰分局表示，當時員警於大里區美群北路執行巡邏取締酒駕勤務，巡經美群北路與仁化路口時，眼尖員警發現一名男子行跡鬼祟，在路口不斷徘徊，看完手機訊息後，隨即戴上口罩，步行往路邊提款機方向前進。

員警見狀，暫時按兵不動，待該男子開始操作提款機時，立即趨前盤查，男子見員警出現，大驚失色，但仍強做鎮靜，面對警方詢問，強調是幫朋友提錢，但卻講不出卡片來源，經警深入盤查後，男子知難逃法網，主動交出提款卡、現金及工作手機，坦承擔任車手，依指示提款。

30多歲的林男向警方供稱，因工作不順利，才鋌而走險擔任車手，原本以為，當時正值下班時間，人車潮眾多，在那裏提領會比較安全，卻沒想到仍遭警方盤查逮捕。

霧峰分局分局長陳家銘，提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題，如有可疑請立即撥打110或165諮詢，呼籲民眾要提高警覺，除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，避免一時失慮蒙受損失。

(中時 )