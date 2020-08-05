父親節即將到來，除了慶祝外，子女更應注意爸爸們的健康問題，其實不只是女性，男性也會隨著年齡增長、壓力過大、操勞過度等因素導致睪固酮分泌不足，造成賀爾蒙低下，發生類似更年期的狀況，包括性慾降低、沒有活力、情緒改變、肥胖等症狀，應提早就醫治療，也能透過中醫的藥、食療雙管齊下。

年過40歲的王先生被太太發現，下班晚餐後坐在沙發上常常不自覺睡著，想聊天都提不起勁，假日約老公出門總是被以太累為由拒絕，一度以為先生有了外遇，但看他體重直線上升，感覺是身體出狀況，硬拉先生去檢查，沒想到竟是賀爾蒙低下，原來是更年期到來。

衛福部新營醫院泌尿科主任陳建升指出，男性荷爾蒙的調節是由性腺體掌控，睪固酮低下會感覺到疲勞或沮喪、沒有活力、肥胖及性功能障礙等等，工作操勞及壓力，甚至運動過度都會導致這類情形，可透過針劑補充及外用藥劑塗抹治療，配合飲食控制並減重獲得改善。

中醫科醫師郭俊佑醫師建議，平時可多吃養生補腎的食物如鰻魚、芝麻、黑豆、葡萄、山藥、桑葚，並按摩補腎的複溜穴、太谿穴，疏肝養肝的太衝穴，以達到延緩老化、舒緩更年期症狀的效果。

不像女性更年期發生在停經之後，有較確定的時間，男性更年期是緩慢、漸進式變化，不痛不癢，且依個人體質不同各異，很容易被忽略，也更需要家人關心注意。

(中時 )