新竹都城隍廟埕美食區因20年來未有大規模整修，此次休業80天重新拉管線以及裝設抽風設備等，近日終於重新開業，不少民眾趁著周末假日回味美食，商家們也因休業期間生活正常，眾人在開業前夕時互相寒暄，都發現：「你怎麼胖了一圈？」

城隍廟埕美食區設備老舊，為了安全與環保，更為了給遊客舒適的環境，攤商們決定重新整修屋頂，並且加強排油煙管及照明設備。原定在今年端午節前可重新開張，但許多設備拆開後發現管線需要重配，尤其施工全靠人力搬運，整個工期從40天拉長到80天。

城隍廟小吃攤商管委會主委柳宗禮指出，先前預估整修成本約400萬，但隨著工程推進，才發現電線管路問題嚴重，不換很危險，加上排煙系統原先規畫僅只維修，但為了合乎環保需求，多裝了4台風車及6台排煙靜電機，未來吸上去的油煙可達到油水分離，不會黏在風管裡。

至於完工日期一延再延，柳宗禮表示主要還是不可抗拒的人為與天氣因素，除了恰好碰上梅雨季，以及追加新裝設的設備，加上廟埕周圍有許多攤商，大型機具難進場，只能靠人工搬運，原定端午節前整修完畢，「但既然遲了，就慢慢做，做完整一點。」

「終於可以開始做生意了。」有不少攤商因為休息時間太長，生活正常，不小心發福了。柳宗禮笑說，開張前一天大夥前來整理準備，互相打招呼時都發現對方「腫了一圈」，自己胖了4公斤已是相當驚人，沒想到居然有攤商一胖就是10幾公斤，大夥只盼生意盡速上軌道，身材也能恢復苗條。

(中時 )