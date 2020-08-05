藝人郎祖筠常為觀眾帶來許多歡笑聲，但她的內心卻有不為人知恐懼，她的父親「郎叔」郎承林是位資深的影視幕後人員，可是晚年郎爸爸卻罹患了失智症，對於過去精彩人生，隨時就像橡皮擦一樣，從腦海中一點點的被抹去。

郎祖筠回眸望失智父 他「一眼神」心都碎了…

郎祖筠坦言，一開始得知父親失智時，其實最害怕的就是父親會將她忘記，但值得慶幸的是，父親依然還記得。她表示，其實失智長者就像孩子一樣，很容易遺忘任何事。回想過去，當我們還是孩子時，總是不停地問父母相同問題，可是他們卻沒有透露任何不耐煩，那身為子女的我們為什麼做不到呢？照顧失智父親，郎祖筠都有自己的一套方法，面對爸爸鬧脾氣不吃飯，她就用身為女兒的柔情攻勢，哄騙父親「爸爸，你剛剛答應我要吃一口的唷！」就這樣每隔一段時間重複一次，一碗飯不知不覺就這樣吃完了。

郎叔工作照（照片/郎祖筠提供）

在照顧期間，因為人力不足，曾想說要以臨托方式，將父親託付給安養中心，有天郎祖筠就跟弟弟交接後，準備與爸爸一起去看環境。正當她推開中心門後，一回頭映入眼簾的是，父親望著她的眼神，那種眼神就像是「你不要我了」的感覺，那個瞬間，郎祖筠的心就像是碎了一樣，非常難過。

郎祖筠與父親郎承林的開心模樣（照片/郎祖筠提供）

回想過去，最後一次為父親做的一件事，就是陪他「吃飯」，那時候的郎祖筠其實已經知道父親時日不多，所以兩人在醫院吃飽飯後，就問父親要不要出去晃晃，最讓人難過的是，接下來，父親眼眶含淚的看著她說「我好累啊！妳要不要讓我回去了！」她坦言，其實當下知道父親說的回去並不是回家，身為女兒的她，就跟父親講，醫生說你明天就能回家了，而父親對著她搖搖頭說「我好累啊！妳讓我走了吧，讓我可以趕快回去！」面對這樣的狀況，郎祖筠不願面對，但…她還是壓抑住自己情緒，跟父親說我們明天就回家了。

郎祖筠依靠著年邁父親（照片/郎祖筠提供）

面對沒有父親節的這十年，她提到父親在這個圈子裡，受到的敬重與喜愛，都來自於他的做人處事，所以郎祖筠也說，她要把父親還沒活夠的部分一起活下去，談到最後，郎祖筠哽咽地說「你會一直永遠的在我心裡面，直到永遠，如果還有來生，換你來做我兒子，讓我可以好好的疼疼你。」

(中時新聞網)