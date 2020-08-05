越南有位71歲富翁，平時穿著低調簡單，身材矮小皮膚黝黑，外表看不出來身家雄厚，他娶了11位妻子，最年輕才22歲，他育有27個子女，但他也擔心子女並非自己親生，因此每一位小孩出生後，他都會花500萬越南盾（約台幣6328元）檢驗DNA，確保沒有被戴綠帽。

邱特平時穿著低調(圖片取自/xaluan)

住在豪宅的富翁邱特，是一位機械工程師，也是房地產董事長，喜歡賺錢的邱特，只要有工作他都願意做，偶爾也會上節目賺外快，平時身上有10支手機，應付龐大的工作量，至於究竟有多少財產，邱特說自己也不知道，且其習慣將錢放在壁櫥裡。

邱特居住的豪宅(圖片取自/xaluan)

根據外媒報導，邱特表示自己並不愛花錢，但會救助需要幫忙的人，像這次新冠肺炎疫情，就提供許多人米飯和麵條，當記者問他關於妻子、子女的消息時，他拿出iPad分享一名正妹照片，原來是剛新婚的嫩妻，年僅22歲。

11名妻子皆和平共處，也不會爭風吃醋，邱特對每個人的愛亦相當平等，但邱特也表示，會擔心小孩是不是親生，每次都會砸錢驗DNA，且未來如果有女生喜歡他，還是會繼續結婚。

(中時新聞網)