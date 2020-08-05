香山區一名工廠老闆林明昌因住在沿海附近，兩年前在海邊散步時發現不少海廢，決定定期淨灘，並把浮球撿回家改造一番，將世界各地漂來台灣的浮球變身成可愛的青蛙造型擺飾。林明昌兩年來巧手創作上百隻青蛙，也將住家打造成可愛繽紛的百蛙園。

林明昌因居住在香山沿海附近，常到海灘附近散步運動，2年前開始動手淨灘，並將由世界各地飄來台灣的浮球撿回家，清洗整理之後，決定把這些無法再利用並回收的海廢改頭換面，雕刻出一隻隻可愛的小動物，尤其浮球外形神似青蛙，再用玻璃、瓶蓋、扁珠、彈珠及圍棋裝飾，更顯逼真。

這些可愛的浮球製青蛙大小不一，最小的僅有6公分大，最大的可達60公分。林明昌說，製作一隻浮球青蛙約要3到4天，透過機械切割造型後，再慢慢手工打磨精修。為了讓青蛙手勢跟表情更生動，林明昌時常觀察觀光客拍照的手勢動作，融入自己的創作之中。

為了帶給遊客開心的心情，林明昌創作的青蛙都是「快樂蛙」，每隻都咧開嘴笑嘻嘻，這些可愛的青蛙除了裝飾，還有植栽、小水塘功能。林明昌將住家周圍擺滿了五彩繽紛的青蛙浮球，再搭配各種植物，儼然是座百蛙植物園，吸引不少路過遊客駐足。

林明昌表示，這些從大陸、韓國、日本跟台灣本地飄來的浮球，原本是廢棄物，要進焚化爐結束它的一生，為延續它的生命做成福氣蛙盆，用來擺設、裝飾、種植盆栽，賦予這些海廢新的功能跟效益，也讓生活多了創作的樂趣。

(中時 )