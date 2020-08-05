創世基金會台南分院為籌募植物人奶粉經費，將於29日上午10時在台南虹韻文創中心舉辦「波力（POLI）撐舟神救援童樂會」，入場門票為350元，活動所得將全數捐助植物人。

創世基金會台南分院今日（5）舉辦活動記者會，首先先由歐買尬omg舞團，以充滿青春活力的舞曲揭開序幕，虹韻文創中心董事長蔡有仁也特地出席，公益出借演藝廳供當日活動使用。而台南在地愛心企業友上科技股份有限公司投身公益多年，今日也宣布全力贊助活動。

創世基金會表示，知名卡通人物「救援小英雄波力（POLI）」是救援小隊裡的藍色警車，個性勇敢具正義感，收到植物人的救援呼喚後，特地來到台南，化身勇士呼籲社會大眾齊心做公益，共助弱勢植物人家庭。

創世基金會台南院院長孫淑媛說，今年受疫情影響，各行各業都不好過，愛心公益活動也都相繼取消，盼喚起社會大眾幫助植物人，陪伴弱勢植物人家庭度過難關。愛心專線：06-260-1655波力小組。

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