42歲新園農友李明長原本開早餐店，10年前轉行種絲瓜，目前共種了4分地的絲瓜，由於分區分批種植，幾乎全年都有收成，種植的高雄4號短型瓜品質好，因此供應通路及行口價格比一般農人高，也有之前早餐店裡的客人購買他的絲瓜。

李明長說，他從小在農村長大，對於種田不陌生，開早餐店時也會利用下午時間到田裏種瓜。在新園較多人種植苦瓜，他選擇較好種的絲瓜入門，因為絲瓜需花時間授粉，一大早也採瓜，無法兼顧早餐店，只好結束營業專心種絲瓜。

他採分區分批種植，因絲瓜採果期近2個月，當第一階段收成時，便開始在另一塊地栽種，將產期錯開，整年幾乎都有收成。平均一天產量約200公斤，最高可達500公斤。除了絲瓜外，他也租了2公頃多種水稻及紅豆，並從事代噴業工作，增加收入。

李明長以適當肥培管理及疏瓜，並以蔬果套防止碰撞，種出的絲瓜不但口味甜美，外表也均勻漂亮。他也申請Qr code，可以追蹤農產履歷，保證產品安全健康，因此有不少通路商指定採購。

(中時 )