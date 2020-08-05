雲林縣「北港轉運站」遲未動工，預定地成髒亂死角。（張朝欣攝）

雲林縣「北港轉運站」遲未動工，預定地成髒亂死角。（張朝欣攝）

雲林縣政府規畫將閒置20餘年的北港鎮舊台汽車站活化為「北港轉運站」，但經過1年多仍沒有動工跡象，反成地方髒亂死角，雲林縣政府表示目前正進行「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」中，將請北港鎮公所協助整理周邊環境。

北港舊台汽車站停止營運已20餘年，車站大樓閒置有如廢墟，地方要求活化聲浪不斷，雲林縣政府因此決定與土地所有單位國有財產署合作，規畫以民間參與興建、營運管理的BOT方式興建「北港轉運站」。

縣政府工務處表示，「北港轉運站」預計規畫10席月台，完工後可納入北港地區所有國道與地區客運車輛，再透過複合式經營，結合商場、娛樂、交通運輸，提升北港鎮交通運輸服務並振興地方經濟發展，目前BOT案已進入期中報告階段。

工務處說，「北港轉運站」評估計畫的重點在於考量財務可行性，因為必需拆除舊台汽車站加以重建，經費相當龐大，另外也要考量商店街招商等相關配套事宜，所以需要較長的規畫時程。

地方民眾指出，舊台汽車站位於台19省道旁，可說是北港鎮的門面，但因長期閒置，周邊成為髒亂死角，還有流浪漢在此聚集，希望相關單位盡速重建活化，以免影響附近新興商圈的發展。

(中時 )