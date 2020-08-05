財團法人創世社會福利基金會台南分院，有1位「高年級實習生」，他是93歲的吳揚福，在創世擔任義工逾15年，即使曾經中風，也堅持在康復後不到2個月，回創世復工服務，他笑說，「創世是我第2個家，要做到動不了為止。」

吳揚福畢業於台南州市立台南專修商業學校（現為台南高商），曾做過會計師、公務員，並於77歲時退休養老。由於吳揚福膝下無子，因此退休生活悠閒，經朋友介紹加入創世基金會義工行列。

吳揚福坦言，由於喜愛運動，因此早年最愛騎著單車，在便利超商、醫院附近勸募發票，他說，「最遠還曾騎到新化區，做善事兼運動。」吳揚福自豪，由於過去從事會計，對數字相當敏銳，即使到93歲，核對發票時仍可過目不忘，「已經把中獎號碼記在腦中了！」

不過，大約4年前，吳揚福某天突然中風，右手、右腳無法行動，緊急送醫治療後，所幸於2個月後康復，但是行動卻不如以往自如。吳揚福笑說，康復第1件事就是回到創世服務，雖因中風已無法再騎單車上街勸募，僅能坐辦公室核對發票，「但還是感到很幸福。」

創世基金會台南分院長孫淑媛讚賞，吳揚福15年來已服務逾3萬個小時，平時來創世服務，雖然需要轉乘2班公車，但從來不曾遲到早退，「比員工還認真！」孫淑媛也說，希望吳揚福的故事，能夠感動大家，鼓勵行有餘力做善事。

(中時 )