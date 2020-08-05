公立校長挑學生？新北市議員蔡淑君今在臉書痛批，她一連接獲2名家長陳情，指出幫孩子辦理轉學時，林口某公立國中校長卻以「外地轉學適應不良」、「不收非學區內學生」等由拒收，讓家長無所適從，「讀個書怎還被刁難？」；據了解，該校為林口崇林國中，目前尚未滿額，崇林國中校長郭妙色則反駁，「不可能拒收，只是溝通誤會。」

蔡淑君表示，日前一連接獲2名家長陳情，先後轉入林口某公立國中，都遭該國中校長拒收；某國二學生因搬家，從外地私立國中轉回林口在地就學，孩子明明很優秀、也找好適合的補習班，不料買完制服後，校長卻以「不歡迎外地學校轉來，會適應不良」拒收。

另名國一學生也是從外地搬來林口，原學區內的林口國中滿額，改分發至該國中報到，不料家長帶著分發單辦理轉學手續，校長卻以「非學區內學生我不收」為由拒收。

「不是有教無類嗎？怎會刻意刁難學生？」蔡淑君痛批，她昨致電校長溝通，校長一下說外地學校轉來會適應不良，一下說不收非學區內學生，甚至辯稱學校已額滿，不過經查教育局，該校並非額滿學校，「校長一人否決學生受教權益的作法，實在令人不解！」

蔡淑君質疑，她告知教育局後，教育局僅說會和「校長多多溝通」，她不懂要溝通什麼，校長行為不但蠻橫無理，更是霸凌家長和孩子的受教權，讓台灣9年義務教育沉淪、蒙羞。

新北市教育局副局長劉明超表示，教育局已和該校長溝通過，清楚告知公立學校不得拒收學生，將進一步了解拒收原因。教育局指出，期間也與議員共同協助溝通，協調1新生順利至該校就讀，另1轉學生改至林口國中八年級就讀。

崇林國中呂姓主任表示，若遇到學生從私校轉公立、或是從外縣市轉回新北，會先和家長聊聊並給予建議，向家長表明很多學生會有適應不良問題，但基本上不會拒收，或許是溝通上有誤會，導致家長誤認是拒收。

崇林國中校長郭妙色則說，公立學校不可能挑學生、更不可能拒收，可能是溝通上誤會，已請主任重新聯繫家長說明。

(中時 )