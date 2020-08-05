由威盛（2388）轉投資66.33％的威鋒電子（6756），今（5）日送件申請股票上市，為今（109）年度第6家國內公司申請股票上市。威鋒電子目前在興櫃市場為300元俱樂部成員，5日在興櫃最後成交參考價為347.5元上漲1.39％。

威鋒電子董事長為陳文琦，總經理為林志峰，目前公司實收資本額6億元，主要產品為USB系列相關控制晶片；輔導承銷商為凱基證券；108年度稅前純益2.82億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.05元。

(工商 )