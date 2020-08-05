隨網路購物平台蓬勃發展以及行動裝置普及，提供消費者更快速、更便利的消費模式，帶動指尖經濟快速成長，經濟部統計處表示，2020年上半年更因新冠肺炎疫情限縮民眾經濟活動，促使消費管道轉移，致網路銷售大幅升溫，其中非店面零售業之網路銷售額年增16.8％，綜合商品零售業在因疫情影響、民生物資搶購潮，業者搭上網路銷售管道，讓銷售額年增45.1％。

經濟部統計處表示，零售業網路銷售額2019年成長至2,873億元，平均每年增12.2％，而今年受到疫情影響，銷售額表現更是亮眼，零售業網路銷售額1,587億元，年增17.5％，優於實體零售業。網路銷售額占整體零售業營業額比重持續攀升，統計處指出，2020年上半年零售業網路銷售額占全體零售業營業額比重8.8％，較2017年增加2.6個百分點，比重逐年攀升。

就各中業別網路銷售額占各業營收比率觀察，非店面零售業因行業特性致占比達76.2％最高，較2019年增加2.1個百分點，主因受惠商品品項豐富、行動購物介面持續優化、業者「造節行銷」推升買氣，加以此波疫情助長所致；其次為文教育樂用品業7.0％與資通訊及家電設備業6.5％，主因面臨電商搶食市場，業者相繼跨足線上購物，而防疫帶來的遠端需求與娛樂商機，亦促使3C產品及電玩相關商品銷售增溫，占比各較2019年增加0.3、0.7個百分點。

疫情期間，消費者減少外出購物，衝擊零售業實體店面之營運，經濟部也積極輔導業者強化線上銷售服務，依據本處零售業動態調查，2020年上半年零售業有提供網路銷售服務之業者占比為38.2％，營收年增0.5％，無提供網路銷售服務之業者，營收則年減5.4％，顯示業者提供網路銷售服務有助減緩疫情衝擊。

(工商 )