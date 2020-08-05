中職下半季比賽的比分拉近，開戰2周不到已有7場「1分差」比賽，比賽緊張度大增，各球隊無不在低比分的球賽尋找「贏球之道」，樂天桃猿總教練曾豪駒表示，低比分之下，決勝關鍵回歸到「基本功」。

中職下半季換了彈性系數低一點的比賽用球，直接影響球隊調度，猿隊總教頭曾豪駒指出，換球後，比賽的想法會有點不一樣了，因為球的彈性系數沒有那麼高，球打出去沒那麼強，整體上對於守備的要求提升很多。

中職下半季開打至昨天，賽程不到2周打了16場比賽，其中竟有7場「1分差」的比賽、占了將近一半，另有2場只有「2分差」。

曾豪駒說，比分拉近，緊張度增加，對於球隊的關鍵性play，應是守備的穩定性與戰術執行力，所以基本功做得好很重要，可以從少量的得分去取勝。

比分降低，各隊投手防禦率明顯下降，縮短比賽時間也很有感，曾豪駒認為，下半季比賽時間較短了，從開賽1、2周就有不少低比分比賽，相對地比賽時間變得較短。

曾豪駒指出，上半季比賽用球彈性較高，投手要花很多心思投球，比賽中投得較閃、保送較多、換投次數高，整體球賽時間拖較長；下半季換了球，投手敢於與打者對決，比賽時間會較為縮短。

(中時 )