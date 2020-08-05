雲林縣北港朝天宮加強防疫工作，提供酒精供信眾消毒。（張朝欣攝）

國內最近持續出現新冠肺炎境外移入案例，防疫工作再度引發重視，雲林縣北港鎮朝天宮近期假日參拜人潮眾多，廟方5日起加強宣導入廟戴口罩、保持安全距離，並免費提供酒精、次氯酸水供民眾消毒，避免再度被列為警示景點、重創周邊商圈的商機。

今年4月疫情延燒，北港鎮朝天宮媽祖廟被中央流行疫情指揮中心列為「警示景點」，導致人潮銳減，直到6月中央宣布國內解封，人潮才逐漸恢復，7月起更因報復性旅遊，每逢星期假日參拜人潮絡繹不絕。

朝天宮常務董事吳炳俊表示，廟方今年4月起加強各種防疫工作，包括在廟埕設置龍門與虎門管制人流進出、入廟必需戴口罩、量體溫、酒精消毒，直到6月7日才配合解封政策，取消人流管制與要求入廟戴口罩、量體溫。

不過國內最近持續出現新冠肺炎境外移入案例，中央流行疫情指揮中心本月初宣布「電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV」等5種密閉空間場所，一律要戴口罩，朝天宮未雨綢繆，5日起加強防疫工作，並免費提供酒精、次氯酸水供民眾消毒。

吳炳俊說，廟方人員除了持續加強各神殿的消毒工作，也在廟前懸掛布條提醒民眾入廟戴口罩、保持安全距離，若到福德正神殿、註生娘娘殿參拜後撫摸金元寶、金童玉女祈福、一定要用酒精、次氯酸水消毒雙手。

朝天宮周邊店家指出，之前朝天宮被列為警示景點，不僅參拜人潮大減，更重創在地糕餅、餐飲、旅宿業者，有些糕餅店1天營業額甚至不到千元，大家好不容易撐過去，希望朝天宮持續加強防疫，以免再被點名影響地方商機。

(中時 )