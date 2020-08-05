宜蘭岳明國小14位師生駕駛「光腳號」，展開為期1500公里跳島環台行程，遇上颱風攪局，4日抵達蘭嶼，今天上午11時出發，下午4點多平安抵達綠島，海巡署東部分署特地為這群小帆手加油、打氣。

宜蘭縣岳明國小「光腳號」7月14日至8月9日以逆時針方向展開為期27天跳島環台行程，原訂於8月3日抵達蘭嶼，遇「哈格比」颱風攪局行程延後，但小帆手們不畏風浪航向太平洋於昨抵達蘭嶼，與蘭嶼椰油國小師生進行交流，探索蘭嶼多樣性海洋生物及認識達悟族特殊海洋文化。

「光腳號」今天日11時出發，於下午4點25分抵達綠島南寮漁港，期間均由海巡署派艇實施戒護，東部分署副分署長黃瑞源為小朋友們加油打氣，希望藉此展現參與人員知海、識海、親海，進而推及海洋保育之愛海具體行動。預計於7日再次揚帆啟航前往花蓮，逐步完成本次繞島計畫。

重型帆船「光腳號」7月14日從蘇澳港出航，沿途經龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、安平、小琉球、墾丁，預計8月9日完成1500公里航程壯舉，全程由海巡人員守護活動安全。

(中時 )