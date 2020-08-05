昨天，有一則新聞提到，彭博分析師認為，台積電就算拿到英特爾的訂單，未來兩年營收增幅頂多個位數，無法維持今年的21%成長動能，甚至說台積電本益比過高，現在股價太貴！

這個分析師的說法是，根據國際半導體協會估計，台積電3奈米、5奈米、7奈米在明年跟後年產能成長分別為13%跟7% ，因此他認為台積電無法維持雙位數成長！

在我看來，這個彭博分析師，可能邏輯要重新學了！

首先，我們要知道，台積電現在在晶圓代工，就是最強的王者，國際大廠要排隊才能分到台積電的產能，大家看看，華為是台積電第二大客，因為美國的禁令導致台積電無法接華為的單，但台積電產能還是塞爆，還是一堆人搶著要跟台積電下單，周二（4日）有消息指出，三星因為5奈米出包，高通緊急向台積電求援，大家要知道，高通的這個產品，預計是明年下半年開始產出，你沒看錯，高通足足提早一年跟台積電下單，這不是展現出台積電高階製程有多熱門嗎？

假如你開餐廳，天天門庭若市，你會不會想擴大經營？一定會嘛！那台積電高階製程這麼熱門，他可不可以擴廠？當然可以嘛！所以怎麼會用預計的產能成長，來判斷台積電成長放緩呢？

再來，你的餐廳這麼熱門，你可不可以漲價？可不可以讓客戶出價，然後價高者得？當然可以啊！那台積電可不可以漲價？也可以嘛！漲價的話，淨利就會增加，淨利增加EPS就會增加，那股價當然也會成長囉！所以怎麼會這樣判斷股價太貴呢？

有時候看到外資的報告，不要因為是外資就全盤相信，而是要用邏輯分析，去判斷研究報告到底合不合理，像這篇外資報告，我就認為邏輯不通！台積電在晶圓代工就是王者，下半年的台積電，沒有利空題材！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)