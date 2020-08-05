台鐵粉專今天被媒體踢爆，已遭農委會1450網軍「春露」行銷公司接手經營。台鐵局強調，標案依政府採購法辦理，半年來台鐵形象及施政成果宣傳確實發揮正面效果。

國民黨立委陳宜民去年踢爆農委會拿1450萬元養網軍，拿下標案的「樂齊」與「春露」兩家行銷公司是同批人；春露登記的負責人是郭盈汝，董事王敦正、何宏聞，分別是樂齊創意的代表人與董事，兩家公司曾一度登記同一地址。

就在春露遭踢爆是「1450網軍」後又遭媒體爆料，去年底春露轉移到台鐵，拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」標案，前後經費共1549萬元，負責經營原本是台鐵新聞室自己經營的臉書粉專「TRA台鐵官方粉絲團」、「fun台鐵」及輿情聲浪分析、形象影片拍攝製作與年度行銷計畫。

面對指控，台鐵局解釋，採購案是台鐵局首次辦理招標行銷模式，採公告固定金額以最有利標方式決標，總經費600萬元，為期半年，2019年12月依採購法公開招標，有4家廠商參與投標，經評選由春露行銷公司得標，今年6月27日合約屆滿。經檢視及評析辦理成效，與採購目標相符，也對台鐵形象及施政成果宣傳確有發揮正面提升效果，因應業務需要，7月另案辦理為期一年的新案。

台鐵說，採購程序一切依政府採購法規定辦理招標、評選、決標等作業，辦理過程政風室、主計室及材料處均全程參與，採購金額兼顧品質與成本考量應屬合理。至於媒體報導連台鐵局長張政源個人臉書粉絲團也委外一節，台鐵局稱並非事實，該案並未包含張局長個人粉絲頁經營。

副局長馮輝昇說，半年來輿論確實轉向正面，從美學列車、軌道經濟及基礎工程設施改善成果宣傳來看，整體而言對台鐵同仁的努力及整體形象的確有所提升；基於政策行銷宣傳，希望台鐵的努力能被社會看見，也有利於政策推動跟執行，對未來改革發展、向心力凝聚都有幫助。

(中時 )