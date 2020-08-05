七夕愛情系列文創商品，別具巧思，吸引不少民眾目光。(曹婷婷攝)

全台灣沒有一個地方如台南，像極了愛情！獲得月老庇佑的「台南七夕嘉年華」，是台南行之有年的年度盛事，今年以《2020老派約會》為主題，除了眾所皆知月老牽紅線之外，更增加復古新哏，8月14日到30日活動期間，邀大家體驗台南充滿甜蜜懷舊的約會戀愛氛圍。

台南市長黃偉哲今天偕同7大月老邀請全國朋友在七夕這個專屬愛的節日，搭上高鐵與台南旅宿業者合作的特別優惠6折價，一起走進台南，感受「全糖式」的老派戀愛甜蜜滋味。

黃偉哲表示，「台南七夕嘉年華」是台南行之有年又有口碑的年度活動，尤其今年也和高鐵、旅宿業者合作推出前所未有的超殺6折套裝組合，以及34家特約店家七夕限定優惠，歡迎大家一起來台南衝一波，秀甜蜜、曬恩愛。

黃偉哲說，台南為了振興經濟，促進三倍券買氣推出「五子登科」送好禮活動，其中房子、車子、銀子都有了，至於孩子跟妻子，來台南參加參加七夕嘉年華派對，進行一場老派約會也許有可能得到，成就圓滿「五子登科」。

文化局表示，今年台南七夕嘉年華《2020老派約會》有別以往，以早期傳呼機（BB-Call）傳情數字密碼概念貫穿活動3大主題，主題展覽《2099愛你久久－甜蜜城市》以2項主題展覽呈現，分別是愛國婦人會館以老派戀愛文化為主軸策展《台情說愛－老派約會特展》以及藍晒圖文創園區戶外牆面、透過自然光照射，將濃情蜜意字樣躍於牆面上的《晒愛牆》。

系列活動之二《1798一起走吧－戀人曬街》則串聯7間廟宇、11間合作飯店、10場體驗活動、34間優惠店家，邀請民眾實際走訪洋溢戀愛氛圍的歷史空間，牽起心上人的手一起在台南散步曬恩愛！

主場活動《2020愛你愛你－老派約會日》8月22日將在水交社文化園區登場，以「復古的約會」為基調，融合5項系列活動，從白晝延伸到夜晚，洋溢著橫跨時空的戀愛氛圍，讓往昔的眷村聚落搖身成為充滿懷舊感的約會勝地，屆時不妨帶著心愛或心儀的人，一起來體驗懷舊老派的台式浪漫吧！

文化局更首度與素有「台南千層蛋糕界LV」之稱的深藍咖啡館，聯名限定推出古早味千層與雙雙對對（巧克力塔＆起司塔），以府城傳統點心「雙糕潤」為靈感發想來源，傳統甜點與法式西點碰撞新火花，迸出專屬台南的古早味千層。

(中時 )