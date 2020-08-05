極端氣候影響氣候變遷，颱風、暴雨季節仍未過，為了避免稻農損失，第2期作水稻保險已開賣，屏東縣除了農委會補助稻農50％保費，縣府再加碼補助10％，稻農只需負擔40％保費，8月31日前可至各鄉鎮市農會辦理。

農糧署南區分署長姚志旺表示，除了政府的農業天然災害救助政策，現也有農業保險提供農民選擇，等於有雙重保障機制。目前已有21種農漁產品有保險，每種農作的保險類型不同，像香蕉就有2種，分別是收入險保障固定收入、氣候險防止天然災害。

「水稻區域收穫農作物保險商品」屬收穫量短缺的補償型保單，針對天災及病蟲害導致收穫量減產進行理賠。特別的是，保單以鄉鎮市區收穫量為判斷，不需個別農民勘損，只要鄉鎮市區實際收穫量低於保證收穫量，即可理賠，非常方便。

計算方法是，今年該鄉鎮市區的第2期稻作，只有前5年第2期稻作平均實際收穫量的85％以下，即可理賠。數據以農委會公布為準，資料有公信力，可降低理賠爭議。

水稻險由農委會補助稻農50％保費，南部各縣市政府再額外補助10％至40％的保費，最多的是嘉義市40％，屏東縣10％。屏東縣農業處長鄭永裕說，之前縣府補助水稻保險25％，因為參加保險的農漁產品種類愈來愈多，縣府一年補助款600多萬元，要再增編有困難，為了雨露均霑只能調降。

(中時 )