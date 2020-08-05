國泰金控續獲2020「CHR健康企業公民」獎，國泰金控協理廖昶超(中)於頒獎典禮現場與同仁合影。(國泰提供)

《康健雜誌》舉辦的第二屆「CHR健康企業公民」（Corporate Health Responsibility）許諾行動與評選，今年吸引200家企業報名響應，最後選出13家得獎企業，今(8／5)日在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，一向重視企業永續經營與員工身心健康的國泰金控，再度獲評審團青睞，受頒「最佳創新進步獎」。

主辦單位表示，企業長久以來努力實踐的企業社會責任（CSR），重心一直落在股東／環保／公益上；然而近年來，企業的「利害關係人」中，各先進國家企業對「員工」的重視程度，已有超越「股東」的跡象。而在員工的福利中，過往較不受重視的員工健康，已經驗證與企業競爭力呈高度正相關，故促進員工健康，提升員工「健康生產力」，將成為企業的領先策略之一。

《康健雜誌》舉辦的「CHR健康企業公民」活動，期望能帶動國內企業對於職場健康的重視，此一理念與長期支持各項運動賽事、重視員工身心發展與企業永續經營的國泰金控相同，因此不但熱情響應許諾與評選，也積極加入「共同推動企業」的行列。

代表受獎的國泰金控協理廖昶超表示，「國泰金控長期以來除了支持各項運動賽事，培育出多位世界好手為台灣爭光，同時也在商品設計中加入運動元素，提升國人健康。而且在公司內部也持續重視員工身心發展照護與企業永續經營。」例如，在集團內部推動大腹翁小腹婆（減重競賽）、Cathay Walker（健走）與 Cathay Run（路跑）等活動，就是鼓勵同仁持續提升健康。

其中「大腹翁小腹婆減重競賽」是國泰的年度「健康活動」，截至2019年，5年累計參加人數超過5萬人、減重近9萬公斤，除了提供與賽者豐厚獎勵，每減下1公斤，公司就捐100元作為基金，鼓勵員工一同打造公益綠能的正向循環，實現「員工減重、大地減碳、銀髮健康」三贏。為了讓員工健康減重，國泰更透過線上／線下的運動及營養等相關課程，協助同仁養成良好運動及飲食習慣，還結合健走、路跑等活動引導同仁掌握自身的健康。

除了身體健康，國泰金控也非常重視員工心理健康，廖昶超協理表示，「近年我們也引進『員工協助方案EAP (Employee Assistance Program)』計畫，建置線上平台服務和舉辦線下講座，提供同仁各種諮詢資源和自我評量，提供實質的健康、法律、心理、財務等諮詢協助，更精準地協助同仁解決自身的問題。」

再者，國泰的女性員工佔7成，近年更開展涵蓋全集團的「好孕俱樂部」／媽媽教室／友善家庭等活動，協助同仁平衡工作與生活，創造美好的家庭關係。

當前優良的企業自上至下全力支持永續理念，而人才培育與員工福利是企業永續的關鍵之一，曾多次榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」／「亞洲企業社會責任獎」肯定的國泰金控，現再獲頒「CHR健康企業公民」獎項，足證員工受重視的程度，未來國泰將持續以員工為核心，打造企業的幸福競爭力。

(旺報 )