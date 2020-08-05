吳彥祖試車影片震撼網友。(取自吳彥祖IG)

曾被票選為「香港四大美男」的陳冠希、金城武、吳彥祖、古天樂，繼陳冠希被發現在直播視訊老態盡現，現在連吳彥祖因為在試車影片中，髮線後移又擠出雙下巴的模樣，引爆網友熱烈討論，感嘆「當年一直說自己像吳彥祖，現在可以說吳彥祖像我」。

青春正盛的吳彥祖。(本報系資料照)

現年45歲的吳彥祖，當年與馮德倫演出電影《美少年之戀》出道，他在片中飾演年輕警察Sam，俊美無籌的模樣令人驚豔。然而近日吳彥祖在社群網站上傳一段試車照，影片中他髮線嚴重後移，又不顧男神形象大方露出雙下巴的模樣，驚呆了不少網友，紛紛留言「哪裡出現了問題？？髮際線？還是變胖了一點？按理說五官都沒有變吧」、「好像我叔叔我的天」、「唉帥哥老了」。

但也有不少人認為吳彥祖只是少了妝髮的關係，顏質還是一樣能打，「骨相還是在的，稍微打扮依舊帥氣」、「人都會老的 這樣也很帥」、「素顏的鍋，這緊致度還是可以的，染髮加化妝就ok了」。

(中時新聞網)