前高雄市長韓國瑜過去在競選市長期間，曾說高雄市讓民進黨執政20年變得「又老又窮」，誓言改變高雄，並喊出「人進來，貨出去」口號。對此，資深媒體人在廣播節目中則說，韓國瑜一年多被打得很慘，但他也忍不住地說，「高雄空氣、水、又老又窮是韓國瑜害嗎？一年多就解決又老又窮，那他是魔術師...」。

陳揮文昨(4日)在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中談到，韓國瑜的確一年多被打得很慘，國民黨應該承認因選總統很多事沒做好，且路平是基本功，是原本就應該做、良心工程，這點肯定韓，清淤本來就要做，基本功有做好，但他曾答應很多沒做。

陳揮文說，自己在韓國瑜罷免投票之前，就告訴大家，「高雄朋友北漂時是誰在執政？不是韓國瑜，不能怪他，他沒辦法一年多把你們拉回來，的確要檢討，但高雄空氣、水、又老又窮是韓國瑜害嗎?」

講到此，陳揮文進一步指出，「韓國瑜一年多就解決又老又窮問題，那他就是魔術師，到底誰害高雄這樣的，這要去想」。

然而，韓國瑜離開高雄後，一舉一動仍受到外界關注，據《ETtoday新聞雲》報導，國民黨立委許淑華表示，一直有和韓聯絡，他最近狀況不錯，也稍微變胖了，一切都好。至於韓國瑜什麼時候會出來幫李眉蓁站台，她則說「不清楚」，可能要由李眉蓁總部跟韓國瑜連繫。

(中時新聞網)