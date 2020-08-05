為力拚數位科技轉型，永豐金控總經理朱士廷5日在2020年第二季法說會上宣布，永豐金控已進行數位組織調整，在金控下新設「資訊安全處」及「資訊處」，與原本的數位科技處形成三支柱，將資安防護層級，由各子公司提升至金控層面。朱士廷表示，建置金控層級的資訊安全治理架構，可以有效運用金控及子公司相關資源，希望藉由風險導向與上下貫通的資安治理，讓公司在衝刺數位科技業務時，無後顧之憂。

朱士廷表示，數位組織調整策略主軸是將以往由產品導向轉型為客戶導向，透過AI大數據的分析，瞭解客戶的樣態及數據經營，進行精準行銷。本次數位組織改造，於2020年7月1日開始生效，除在金控設置「資安處」及「資訊處」外，考量券商數位智能戰場已經展開，必須提升組織佈局，於子公司永豐金證券建置數位金融及資訊兩大事業處，從金控貫穿至銀行、證券子公司，共構永豐大數位金融。

朱士廷表示，「資訊安全處」由網路犯罪及資安專家-永豐金控資安委員會召集人李相臣擔任處長，下設資安治理組以及資安技術組，其中資安治理組專責資安發展策略及政策；資安技術組專責資安技術之選用及資源整合。此外，為有效提升證券子公司的資訊安全管理，亦將永豐金證券的資安部門，位階由科層級提高至部層級。

而「金控資訊處」則由永豐銀行資訊處長蔡瑞庭擔任處長，下設資訊管理組及系統管理組，資訊處的位階提升後，將使得金控之軟硬體投資與資訊架構規劃，具備前瞻與整合效果。

朱士廷表示，組織調整後的相關人事案還需待主管機關核准後生效。資訊安全處及資訊處的成立將有效強化公司資訊安全整體架構，並有系統地規劃資訊安全管理規章辦法、監管母公司及子公司資訊安全管理、防護、宣導與教育訓練等事項，在風險、便利性與成本間取得平衡，以因應金融創新發展與快速更迭的金融服務。

朱士廷還強調，永豐「大戶DAWHO」已坐四望三，「很快」就能打進前三強。永豐銀行總經理莊銘福表示，「大戶DAWHO」數位帳戶延續2020年第一季成長態勢，開戶動能持續，截至2020年上半年為止，累計開戶數已經突破47萬戶，數位帳戶開辦至今，雖僅一年但成效豐碩。

(工商 )