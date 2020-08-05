北市水利處61歲齊姓技工8月3日赴北投下八仙抽水站執行哈格比颱風防汛勤務，不幸落水身亡，北市議員王欣儀質疑，根據作業規定，抽水站撈汙機作業時人員不能靠近，齊姓技工卻在撈汙機運作狀況下人工撈汙，水利處職安督導出現極大漏洞，

北市勞檢處調查指出，當時抽水站3台撈汙機皆為運轉模式，當日中午左右因颱風豪雨造成垃圾堆積於出水口，齊男進入撈汙機輸送出口排除撈汙垃圾，疑似撈汙機的耙齒將齊男推落至抽水井內，直至傍晚消防人員才於抽水井內尋獲齊男，勞檢處到場已先要求將設備暫停，原因還要釐清。

王欣儀指出，水利處聲稱，此次殉職員工執行清淤打撈工作，只需將垃圾坑中垃圾扒開，以利輸送帶運作，基本上無須人員碰觸，屬「無危險性之工作，故可一人完成」。

但根據水利處抽水站作業規定，撈汙機作業時，人員不能靠近，齊姓員工卻在撈汙機運作狀況下撈汙，顯見水利處在相關職安督導、教育訓練及職員作業安全性掌控出現極大漏洞。

王欣儀批評，水利處明知大雨會帶來雜物堵塞前池，卻不事先部署工作編組待命排除，相關工作部署完全忽略形勢，嚴重失能；她也質疑，是否因水利處抽水站的督導人員、職員編制人數減少，造成抽水站長期人力不足，影響調度，才讓齊男須臨時孤身涉險，不幸喪命，要求水利處應立即提出相關檢討報告。

(中時 )