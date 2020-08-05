聖暉（5536）今（5）日公布第二季與上半年財報！受惠全球供應鏈生產基地加速產能分散，促使半導體、醫療生技等產業，朝台灣、東南亞等地區擴建趨勢明確，帶動相關無塵室工程需求升溫，第二季稅後淨利歸屬母公司業主達2.91億元、EPS達5.36元，分別季增33.70％與33.67％，第二季獲利表現優異。

由於第一季全球各產業均受到疫情拖累、造成復工遞延，聖暉第一季EPS僅4.01元；累計上半年稅後淨利歸屬母公司業主5.07億元，年減3.78％、EPS達9.37元，年減4.19％。

聖暉表示，第二季受惠主要客戶積極推進無塵室及機電系統整合工程施工進度，帶動第二季施作工程完工成效保持良好需求；另一方面，兩岸半導體產業自主化投入資金持續放大，同步推升無塵室機電整合工程、水氣化供應系統等訂單需求暢旺，以銷售區域營收比重來看，大陸地區第二季營收比重較第一季成長40％、進一步提升至54％的水準。

聖暉進一步表示，第二季受惠小型客製化工案加速完工認列，創造銷售案源結構優化，以及全球產業鏈朝台灣、東南亞地區加速分散轉移生產基地，帶動整體產能利用率明顯較第一季回升。

展望第三季，聖暉持續看好台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍是未來營運亮點，台灣PCB、通訊、連接器及生技醫療等相關科技廠擴建、以及東南亞地區電子零組件、PCB、紡織等產業客戶訂單需求，推升整體已簽約未完工的在建工程案量金額，年增約一成。

其次，大陸地區隨著加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，聖暉將持續關注疫情走向，發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，期帶動未來整體營運保持良好成長動能。

(工商 )