阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）一座監獄，2日突然遭到武裝恐怖組織伊斯蘭國（IS）攻擊，1名自殺炸彈客在監獄入口處，引爆滿載爆裂物的汽車，接著多名槍手隨即一擁而上展開攻擊，造成至少34人死亡，期間有超過千名囚犯趁機越獄，大部分已遭軍警追捕押回，另有270人仍在逃亡。

綜合外媒報導，汽車炸彈引爆後，約有10名伊斯蘭國槍手開始朝獄警射擊，並闖入監獄佔領數座監視塔，讓數千名囚犯趁亂逃獄，其中約3分之1是伊斯蘭國成員，其餘則是塔利班份子以及一般罪犯，阿富汗警方及特種部隊獲報後，立即趕往現場支援，雙方火拼時間長達20小時。

（圖／達志／美聯社）

最終10名伊斯蘭國恐攻份子全數遭到擊斃，2名安全人員不幸殉職，另有多名多名囚犯在逃亡過程喪命，總計造成34人死亡。事發後，伊斯蘭國已坦承策畫這場恐攻行動，不過對於他們究竟是如何從賈拉拉巴德中心地帶，取得大量槍枝、彈藥及爆裂物等強大火力，仍有待阿富汗軍方進一步調查釐清。

阿富汗情報組織表示，日前在賈拉拉巴德附近，有一名伊斯蘭國高級指揮官遭特種部隊擊斃，懷疑此次襲擊很有可能是為了報復。至於同樣被懷疑犯案的塔利班先前已極力撇清，這次攻擊事件與組織毫無關聯，因為當天是塔利班與阿富汗政府為慶祝穆斯林宰牲節休戰的最後一天。

（圖／達志／美聯社）

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(中時新聞網)